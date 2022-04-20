Москва, 20 апреля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Все восемь лет в Луганской Народной Республике были бомбежки и жителям было очень тяжело, но именно трагедии в Донбассе заставили Россию начать спецоперацию, заявил 20 апреля президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«К сожалению, и в Луганской Народной Республике очень много изменилось в худшую сторону. Потому что все эти восемь лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии и боевые действия. И, конечно, людям было очень-очень тяжело», — сказал глава государства.

Вместе с тем, добавил он, по-другому складывалась жизнь у людей в Крыму и Севастополе.

«Но та трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в Луганской Народной Республике, заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сейчас все хорошо знают», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.