Ульяновск, 20 апреля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области спасатели предупреждают о непогоде. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ливень

По данным ведомства, утром и днём 21 апреля по юго-западу области ожидается сильный дождь. В связи с этим объявляется «жёлтый» уровень опасности (стихия потенциально опасна).

Ранее в Ульяновском центре по гидрометеорологии отмечали, что 19 – 22 апреля погоду будет определять малоподвижный фронтальный раздел южного циклона, в результате «ожидается облачная погода, дожди от небольших до умеренных».

Спасатели призывают водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, так как «дождь резко ухудшает видимость на дороге, что может привести к ДТП».