Омск, 20 апреля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 79 носителей коронавируса, выздоровел 81 человек, госпитализация потребовалась 46 пациентам (19 апреля – 85). Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в федеральном оперштабе.

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По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в Омской области подтверждено 205 485 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 199 656 человек.

Напомним, 19 апреля в регионе был выявлен 81 носитель коронавируса, выздоровели 85 человек.