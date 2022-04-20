Кубинка, Московская область, 20 апреля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Научно-практическую конференцию «Память сильнее оружия» открыл в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. Об этом сообщили 20 апреля в Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Патриот-ЭКСПО»

Булгаков зачитал приветствие главы Минобороны Сергея Шойгу. Министр обороны подчеркнул, что сохранение исторической правды, воинских ритуалов и славных ратных традиций — это священный долг государства и Вооружённых сил

Шойгу отметил, что оборонное ведомство заботится о проявлении уважения к павшим воинам, об установлении имён неизвестных героев и спасении их от забвения. Ему принадлежит важная роль в патриотическом воспитании граждан и борьбе с фальсификацией истории Отечества.

Научно-практическая конференция пройдёт с участием представителей государственных органов, исторических обществ и религиозных конфессий, видных учёных и политических деятелей. Ожидается и участие представителей других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, Конгрессно-выставочный центр Вооружённых сил Российской Федерации в парке «Патриот» под Кубинкой открылся в июне 2015 года. Первым мероприятием в центре был международный военно-технический форум «Армия-2015».