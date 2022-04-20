Бейрут, 20 апреля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Президент Ливана Мишель Аун поддержал палестинских демонстрантов, выступающих в защиту мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Об этом 20 апреля сообщает Lebanon-24 со ссылкой на пресс-службу президента.

Иерусалим

Аун также возложил вину за кризис в Палестине на израильские власти, обвинив их в нападениях на исламские святыни.

«Систематические нападения израильских оккупационных сил на мечеть Аль-Акса, исламские святыни, места отправления культа и молящихся в Иерусалиме не изменят идентичность Священного города, и необходимо оказать международное давление, чтобы их остановить. Наша солидарность с с палестинцами, которые противостоят попыткам «иудизации» Аль-Аксы, которая является вопиющим нарушением международных норм и соглашений», — отметил Аун.