Лондон, , 14:03 — REGNUM По оценкам Фонда «Спасите детей (Save the children), 5,3 миллиона детей в Афганистане находятся на грани голодной смерти. Об этом сообщает газета «8 Собх».

На грани жизни и смерти Jacoplane

В новом отчёте, опубликованном во вторник, 19 апреля, фонд предупреждает о кризисе голода и выражает обеспокоенность бедственным положением детей в Афганистане. По данным фонда, 24,4 миллиона человек, в том числе 13 миллионов детей, нуждаются в гуманитарной помощи. При этом 3,9 миллиона детей в возрасте до пяти лет недоедают.

Агентство также сообщило, что восемь миллионов детей в Афганистане нуждаются в доступе к образованию, и что ещё десять миллионов несовершеннолетних рискуют лишиться возможности учиться, если учителям не будут платить зарплату. Кроме того, 4,5 миллиона детей нуждаются в психотерапии.

Экономический кризис в Афганистане по-прежнему вынуждает безработных и имеющих долги родителей идти на такие бесчеловечные меры, как продажа собственных детей.

Кроме того, согласно статистике, с начала 2022 года в Афганистане зарегистрировано 124 800 преждевременных родов, при которых умерло около 13 700 младенцев.

Фонд Save the children также заявил, что украинский кризис сильно повлиял на цены на продукты питания на афганских рынках.