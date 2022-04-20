Воронеж, 20 апреля 2022, 14:02 — REGNUM Платоновский фестиваль в Воронеже не состоится в июне 2022 года, его решили перенести на более поздний срок. Об этом сообщается 20 апреля в телеграм-канале правительства Воронежской области.
Изменится и формат работы дирекции фестиваля.
Между тем, накануне, 19 апреля в ряде СМИ появились сообщения о согласовании программы Платоновского фестиваля — 2022.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно, что пост худрука Платоновфеста покинул его многолетний руководитель режиссёр Михаил Бычков.