Воронеж, 20 апреля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Платоновский фестиваль в Воронеже не состоится в июне 2022 года, его решили перенести на более поздний срок. Об этом сообщается 20 апреля в телеграм-канале правительства Воронежской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Спектакль Льва Додина «Братья и сёстры. Версия 2015» на Платоновском фестивале

«Попечительский совет Платоновского фестиваля согласовал решение о переносе культурного проекта с июня на более поздний срок, который будет объявлен позднее», — говорится в сообщении.

Изменится и формат работы дирекции фестиваля.

«Она станет отвечать за проведение и других массовых культурных мероприятий в регионе, их круг определим. Худрука Платоновфеста будем выбирать на конкурсной основе», — сообщил губернатор Александр Гусев.

Между тем, накануне, 19 апреля в ряде СМИ появились сообщения о согласовании программы Платоновского фестиваля — 2022.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно, что пост худрука Платоновфеста покинул его многолетний руководитель режиссёр Михаил Бычков.