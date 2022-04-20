Бразилиа, , 14:11 — REGNUM Бразильский прокурор Эухения Гонзага раскритиковала 19 апреля вице-президента республики Амилтона Моурана за то, что тот высмеял необходимость расследования пыток, совершённых военными в эпоху военной диктатуры. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

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«Что там выяснять? Все уже мертвы, вы что, собираетесь возвращать ребят с кладбища?» — заявил вице-президент.

Так Моуран отреагировал на публикацию журналистского расследования, в котором раскрывались подробности пыток в период с 1975 по 1985 годы. Прокурор Гонзага назвала заявление Моурана «прискорбным».

«Он продемонстрировал полное отсутствие внимания к жертвам пыток. Однако наше правительство — далеко не новичок в оправдании пыток и убийств. И такой человек, как Моуран, не должен баллотироваться на демократических выборах. В свою очередь, президент Болсонару также уже защищал пытки и пренебрегал жертвами диктатуры», — прокомментировала прокурор.

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