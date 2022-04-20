Уфа, , 14:07 — REGNUM Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка», посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартует 22 апреля в Уфе. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

Георгиевская ленточка Пресс-служба главы Республики Адыгея

Сообщается, что ленту можно будет получить в каждом районе Уфы. 22 апреля волонтёры ее начнут раздавать в парке Победы, около торговых центров «Аркада», «Семья» и «Мир».

Организаторами акции в городе являются комитет по делам молодежи администрации Уфы и городские центры содействия занятости молодежи и патриотического воспитания молодежи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что впервые в России акция «Георгиевская ленточка» прошла весной 2005 года.