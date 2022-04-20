Бухарест, 20 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Сенат Румынии окончательно утвердил проект предоставления Молдавии безвозмездной материальной помощи на сумму в 100 млн евро. Об этом 20 апреля пишет бухарестское издание Romania Libera.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, указанные средства будут перечислены Кишиневу в течение ближайших нескольких недель. Предполагается, что часть этих денег пойдет на пополнение валютного запаса Молдавии, еще часть будет направлена на реализацию долгосрочных экономических программ этой страны с Евросоюзом.

Кроме того, проекты, включенные в соответствующий документ, предполагают инвестиции в инфраструктуру, энергетику, здравоохранение, образование и культуру.

Ранее правительство Румынии назвало оказание финансовой и политической поддержки Кишиневу одним из основных пунктов внешней политики Бухареста. По словам румынского премьер-министра Николае Чукэ, его страна «крайне заинтересована» в скорейшей интеграции Молдавии в структуры ЕС.