Баку, , 13:59 — REGNUM Президенты Азербайджана и Киргизии Ильхам Алиев и Садыр Жапаров на встрече в Баку 20 апреля подписали декларацию о стратегическом партнерстве между странами. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского главы республики.

Также сообщается, что стороны подписали меморандумы о создании межгосударственного совета, соглашение о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере, соглашение о взаимодействии между государственным телекомпаниями и другие документы.

По данным пресс-службы, всего Алиев и Жапаров подписали десять двусторонних документов. Были заключены соглашения в области экономики, образования, и связи.

Напомним, Жапаров прибыл в Азербайджан с официальным визитом 19 апреля. Кроме переговоров с Алиевым у него запланированы встречи с представителями местного бизнеса.