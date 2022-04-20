Джакарта, 20 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Индия полностью поддерживает Индонезию по трем приоритетным вопросам форума G20, сообщает Antara.

g20.org Саммит G20 в Индонезии

«Мы хотели бы поздравить Индонезию с назначением на пост председателя G20. Индия полностью поддерживает три приоритетных вопроса: глобальная архитектура здравоохранения, цифровая трансформация и переход к устойчивой энергетике», — заявил посол Индии в Индонезии.

Саммит глав правительств и глав государств G20 пройдет 15–16 ноября на Бали.

«Я также хочу пожелать успеха Балийскому саммиту», — заявил посол Индии, выразив надежду, что серия дискуссий и встреч G20 под председательством Индонезии даст существенные результаты для восстановления стран после пандемии.

Индия также подтвердила готовность продолжать работу с Индонезией и странами G20 для продвижения общих приоритетов в духе устойчивости и последовательности.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия, США, Германия, Сенегал и Белиз объявили, что совместно проведут второй глобальный саммит по COVID-19, который состоится 12 мая 2022 года.