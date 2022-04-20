Берлин, 20 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Власти Германии приняли решение передать танки государствам Восточной Европы, которые поставят Украине советское вооружение. Об этом 20 апреля сообщает агентство Bloomberg.

(сс) U.S. Army. Gertrud Zach Немецкий танк Leopard 2

По информации агентства, ФРГ не станет поставлять тяжёлое вооружение Киеву. Вместо этого, Берлин передаст современные танки странам Восточной Европы, готовым отправить Украине вооружение времён СССР.

Ранее глава МИД ФРГ Анналина Бербок рассказала о поставках Украине вооружения, о котором не упоминалось публично.