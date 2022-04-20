Ростов-на-Дону, , 13:55 — REGNUM Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Ростовской области в марте 2022 года составила 5717,21 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 10,5%, а с начала года — на 13,2%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Ростовстате.

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Среди регионов Южного федерального округа самая высокая стоимость минимального набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Севастополе (6384,22 рубля), самая низкая — в Волгоградской области (5404,53 рубля).

Напомним, что в России условного (минимального) набора продуктов питания составляет 6013,27 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 9, ё%, а с начала года — на 12,7%.