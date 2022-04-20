Москва, , 13:54 — REGNUM Компания Danone перестраивается под новые потребности рынка. Сокращены инвестиции, ликвидированы рекламные бюджеты, заявила корреспонденту ИА REGNUM клинический психолог, эксперт по интуитивному питанию, руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова.

Рефрижератор Danone Mj-bird

«Во времена, когда падает покупательная способность, следует производить то, что будут покупать в первую очередь. Детская вода, детское питание — востребовано, несмотря на кризисы.

Отсекают то, что можно отрезать с наименьшими потерями, в данном случае — это минеральная вода Evian и растительная продукция Alpro. Это товары более высокой ценовой категории, пользующиеся не таким большим спросом, как оставленные Danone товары.

Люди с расстройтсвами пищевого поведения типа орторексии — фиксации на предельно здоровой еде — испытывают панику и дискомфорт, если приходится менять привычный бренд определенного продукта, однако эта паника - проявление избыточной фиксации на пищевых правилах.

Дефицита минеральной воды и растительных продуктов, а последние набирают популярность, нет. Навскидку — бренды типа «Нарзан» или «Ессентуки» обладают более мощным минеральным составом и полезны для здоровья (принимать только под контролем врача!).

Есть и российские поставщики минеральной негазированной воды с составом не хуже Evian. Время пробовать и экспериментировать, искать свое.

Что касается растительных напитков, то без ущерба для вкуса и здоровья, например, при непереносимости лактозы или по убеждениям (веганы), можно перейти на то же Nemoloko и другие аналоги. Эти — российские — марки используют, например, в кофейнях.

К тому же — и это неприятный аспект — многие из тех, кто вынужден отказаться от Evian, только думали, что употребляют французскую воду.

Подделка бутилированной воды — очень прибыльный бизнес с накруткой в несколько сотен процентов, в зависимости от подделываемого бренда.

Не спасает даже покупка у проверенного продавца: так, установлен факт продажи контрафакта даже на известном маркетплейсе.

Соответствующий отзыв был опубликован на сайте, производитель признал, что купленный покупателем товар — подделка, и грозился судебными исками», — высказала свое мнение диетолог.

Как сообщало ИА REGNUM, французская компания Danone решила существенно пересмотреть свою деятельность в России и прекратила импорт в Россию воды Evian и продукции Alpro.

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