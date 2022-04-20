Чебоксары, , 13:54 — REGNUM В Чувашии продолжилось снижение вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Также каждые сутки вылечиваются от ковида несколько сотен человек. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Студент в в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации на 20 апреля, всего в Чувашии лабораторно подтверждено 78 189 случаев заражения коронавирусом, в том числе 19 апреля – 43. Отметим, что очередной спад идёт каждые сутки, начиная с 9 апреля, когда было официально выявлено 88 носителей инфекции.

Вылечились от ковида в республике 70 013 человек, из них 19 апреля выздоровели и выписаны 509 пациентов. Доля вылечившихся составила 89,54%.

Что касается госпитализаций, то 18 и 19 апреля в ковид-стационары направлены на лечение соответственно 44 и 47 пациентов с коронавирусом.

Число жертв пандемии продолжает расти. Всего в Чувашии скончались 4585 ковидных больных, из них 19 апреля умерли два пациента. Уровень смертности составил 5,86%.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля отмечается Национальный день донора в России. В условиях пандемии коронавируса потребность в донорской крови возросла.