В Красноярском крае скончались ещё семь ковид-пациентов
Красноярск, 20 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали семь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 10 734 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 123 носителя коронавируса, выздоровели 255 человек.