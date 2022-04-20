Красноярск, 20 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали семь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 10 734 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 123 носителя коронавируса, выздоровели 255 человек.