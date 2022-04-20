Анкара, , 13:51 — REGNUM Получение новых территорий не является целью антитеррористической военной операции Вооруженных сил (ВС) Турции на севере Ирака. Об этом 20 апреля заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в парламенте, которое транслировал телеканал NTV.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Целью нашей операции является очистка территории Ирака от террористов, а также гарантии безопасности нашей границы. Турция не претендует ни на какие территории», — сказал он.

Также Эрдрган выразил свои соболезнования по поводу гибели двух военнослужащих в ходе операции ВС Турции на севере Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар рассказал, что в ходе военной антитеррористической операции ВС Турции на севере Ирака были нейтрализованы 30 членов Рабочей партии Курдистана (РПК).