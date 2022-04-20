Казань, 20 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Татарии 12 апреля начался сезон активности клещей. По клещевому вирусному энцефалиту эндемичными являются 30 административных территорий республики, сообщает 20 апреля управление Роспотребнадзора по РТ.

Pixabay.com Клещ

С начала сезона к врачам с укусами клещей обратились два человека. По результатам лабораторного исследования возбудителей инфекционных заболеваний не выявлено.

Жителям при отсутствии возможности обратится к врачу рекомендуют самостоятельно извлечь клеща, продезинфицировать место укуса, вымыть руки и поместить клеща в герметичную тару, а затем доставить на исследование в центр гигиены и эпидемиологии в РТ.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в 2021 году исследовали 1890 клещей, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза был выявлен в 406 клещах (22,5% от числа пострадавших).

Читайте также: В Татарии от укусов клещей пострадали более 5,5 тыс. человек