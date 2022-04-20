Курган, 20 апреля 2022, 13:50 — REGNUM В Курганской области за сутки на 20 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано восемь человек, выписаны по выздоровлению 237. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за сутки выявлено 69 заражённых коронавирусом курганцев, на четыре человека больше, чем днём ранее.
Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 20 апреля выявлено 103 183 случая заражения коронавирусом, выздоровели 100 704 человека, скончались 1410 пациентов (на два человека больше, чем днём ранее).
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