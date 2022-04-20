Курган, 20 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 20 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано восемь человек, выписаны по выздоровлению 237. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Борьба с коронавирусом в Москве

Всего за сутки выявлено 69 заражённых коронавирусом курганцев, на четыре человека больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 20 апреля выявлено 103 183 случая заражения коронавирусом, выздоровели 100 704 человека, скончались 1410 пациентов (на два человека больше, чем днём ранее).