Красноярск, 20 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 123 носителя коронавируса, госпитализация потребовалась 62 заболевшим (19 апреля – 77). Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждён 362 921 случай заражения коронавирусом, выздоровели 349 314 человек. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 255 фамилиями.

Напомним, 19 апреля в Красноярском крае выявили 127 носителей коронавируса, выздоровели 250 человек.