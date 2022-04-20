Черкесск, 20 апреля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии завершился горнолыжный сезон 2021–2022 годов на курорте «Архыз». В этом сезоне на курорте побывали 616 тыс. гостей. Что на 9% больше, чем годом ранее, сообщили 20 апреля в пресс-службе компании «Кавказ. РФ».

Пресс-служба «Кавказ. РФ» Курорт «Архыз»

Официально горнолыжный сезон в «Архызе» длился с 4 декабря по 17 апреля. В текущем году он стал короче из-за погодных условий на две недели, что не помешало росту туристического потока на курорт. В компании «Кавказ. РФ» прогнозируют рост турпотока и на будущий сезон. Этому будет способствовать создание новых мест размещения для туристов.

Пресс-служба «Кавказ. РФ» «Архыз» зимой

«В следующем зимнем сезоне курорт готов принять еще больше гостей: если к началу года в туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работало девять гостиниц на 1500 мест, в ближайшее время мест станет почти на 60% больше, как в коттеджных поселках, так и в более доступных трехзвездочных гостиницах», — цитирует пресс-служба компании генерального директора Хасана Тимижева.