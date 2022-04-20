Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский подтвердил снятие кандидатуры автора и исполнителя Александра Розенбаума с процедуры присвоения звания «Почётного гражданина Санкт-Петербурга». Об этом Бельский сообщил журналистам 20 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гитара

Музыкант сделал это самостоятельно, по своей инициативе, без указания причин.

Пресс-служба петербургского парламента ранее анонсировала обсуждение проведения голосования по выбору «Почётного гражданина» Петербурга. Это обсуждение состоялось на закрытой основе.

«Решение принято о том, что мы будем голосовать и выбирать «Почётного жителя Санкт-Петербурга». У нас рассматривалось пять кандидатур, — отметил Бельский, перечисляя лиц, в том числе и народного артиста. — При том что Розенбаум Александр Яковлевич написал заявление о том, что он снимает свою кандидатуру».

Отметим, итоговое голосование по выбору «Почётного гражданина» пройдёт в Заксобрании в конце мая.

На это звание выдвинуты глава правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, гендиректор биотехнологической компании «Биокад» Дмитрий Морозов, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и президент некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запада», экс-глава Ленгорисполкома Владимир Ходырев. Заксобрание может избрать не более двух почетных граждан в год.