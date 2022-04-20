Пекин, , 13:46 — REGNUM В Китае специалисты продолжает работать над восстановлением и расшифровкой данным с бортовых самописцев разбившегося на юге Китая пассажирского самолёта Boeing 737. Об этом 20 апреля сообщили в Управлении гражданской авиации КНР.

Чёрный ящик Kremlin.ru

При этом в ведомстве подчеркнули, что самописцы сильно повреждены.

«Два бортовых самописца получили серьёзные повреждения из-за удара», —, добавили в управлении.

Читайте также: В Китае завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Boeing 737

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта самолёт Boeing 737 компании China Eastern Airlines, вылетевший из Куньмина в провинции Юньнань в Гуанчжоу в провинции Гуандун, потерпел крушение в уезде Тэнсянь Гуанси-Чжуанского автономного района. Все 132 человека, находившиеся на борту авиалайнера, погибли. В конце марта были завершены основные поисково-спасательные работы на месте трагедии.

Ранее по теме: В Вашингтон доставили речевой самописец разбившегося в Китае Boeing 737