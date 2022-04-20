Оренбург, , 13:45 — REGNUM В Оренбурге из-за отсутствия остановочных павильонов на ул. Беляевской на администрацию Южного округа города подали в суд. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Автобусная остановка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ранее в ведомство поступали жалобы от жителей южной части муниципалитета. При ремонте дороги старые остановочные пункты демонтировали, а новые так и не установили. После внесенного прокурорского представления было оборудовано четыре остановочных пункта.

До настоящего времени в местах, отмеченных дорожными знаками «Место остановки автобуса или троллейбуса», отсутствует восемь остановочных павильонов. Из-за того, что чиновники не устранили нарушения в полном объеме. Прокуратура обратилась в суд и потребовала обязать администрацию Южного округа установить пункты ожидания общественного транспорта.