Москва, , 13:51 — REGNUM Власти Украины обязаны выдавать находящихся в международном розыске граждан, но не делают этого. Соответствующие материалы изучит российский Следственный комитет, сообщили 20 апреля журналистам в пресс-службе ведомства.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

Отмечается, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил запросить у российских силовых структур материалы, которые были найдены в Херсонском пограничном пункте отряда Госпогранслужбы и прокуратуры Украины

«Сообщается, что в обнаруженных документах содержатся сведения о нарушениях Киевом Конвенции о выдаче лиц, находящихся в международном розыске в связи с совершением преступлений», — указали в пресс-службе.

Так, украинская сторона отказывалась удовлетворять правовые запросы России, но при этом позволяла разыскиваемым лицам выезжать за рубеж. Кроме того, их вовлекали в деятельность нацбатальонов.

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