В Ярославле рассказали, как отметят День Победы
Ярославль, 20 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Ярославле власти рассказали, как пройдёт в городе 1 мая и День Победы. О планируемых торжествах на общегородском совещании 19 апреля сообщила заместитель мэра по социальной политике Елена Волкова.
В День весны и труда пройдут концерты ведущих вокальных и хореографических коллективов, также для ярославцев проведут развлекательные программы. В День Победы жителей города ждёт большая праздничная программа.
До праздника состоится уже ставшая традиционной Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 9 мая в городе пройдут концерты. На Советской площади ярославцы увидят торжественное шествие Ярославского гарнизона с демонстрацией военной техники. После этого там же покажут театрализованное представление «Послание потомкам».
На стадионе «Спартаковец» будет организована концертная программа «День Победы» с участием оркестра имени Валерия Павлушова, хореографических и вокальных коллективов. Танцевальная программа пройдут на нижнем ярусе Стрелки в 21:00. В ней примет участие Ярославский муниципальный духовой оркестр. Организуют концертные площадки и в других районах города.
Завершится же праздник фейерверком в районе Стрелки в 22:00.