Ярославль, 20 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Ярославле власти рассказали, как пройдёт в городе 1 мая и День Победы. О планируемых торжествах на общегородском совещании 19 апреля сообщила заместитель мэра по социальной политике Елена Волкова.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

В День весны и труда пройдут концерты ведущих вокальных и хореографических коллективов, также для ярославцев проведут развлекательные программы. В День Победы жителей города ждёт большая праздничная программа.

До праздника состоится уже ставшая традиционной Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 9 мая в городе пройдут концерты. На Советской площади ярославцы увидят торжественное шествие Ярославского гарнизона с демонстрацией военной техники. После этого там же покажут театрализованное представление «Послание потомкам».

На стадионе «Спартаковец» будет организована концертная программа «День Победы» с участием оркестра имени Валерия Павлушова, хореографических и вокальных коллективов. Танцевальная программа пройдут на нижнем ярусе Стрелки в 21:00. В ней примет участие Ярославский муниципальный духовой оркестр. Организуют концертные площадки и в других районах города.

«В Дзержинском районе 9 мая отметят в парке Победы на Ленинградском проспекте, в Заволжском — на площадке у памятника воину-освободителю в посёлке «Резинотехника» и на площади перед ДК «Энергетик». В Красноперекопском районе перед ДК «Нефтяник» и в Рабочем саду. В Ленинском районе праздничные мероприятия пройдут в парке «Юбилейный», во Фрунзенском — в парке микрорайона «Липовая гора» и на площади перед ДК «Судостроитель», — уточнили в мэрии.

Завершится же праздник фейерверком в районе Стрелки в 22:00.