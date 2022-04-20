Москва, , 13:41 — REGNUM По информации о гуманитарных коридорах в Мариуполе, где продолжается зачистка города от украинских нацистов, необходимо обращаться в Минобороны России. Об этом 20 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«В Министерство обороны, они сегодня только на утреннем брифинге давали информацию на этот счет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, куда будут идти гуманитарные коридоры из Мариуполя для мирных жителей, открытие которых было ранее согласовано с Киевом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия предоставила Украине вооружения, о которых публично не упоминалось.