Политик во Франции выступил за диалог с Путиным
Париж, 20 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Французский политик, министр юстиции при правлении Франсуа Миттерана, Робер Бадинтер заявил, что надо продолжить общение с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Le Parisien.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Франция
«По определению, Путин является важным собеседником», — заявил бывший министр юстиции Робер Бадинтер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский политолог Жером Фурке оценил предстоящие дебаты между двумя кандидатами на пост президента.
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