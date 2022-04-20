Париж, 20 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Французский политик, министр юстиции при правлении Франсуа Миттерана, Робер Бадинтер заявил, что надо продолжить общение с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Le Parisien.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«По определению, Путин является важным собеседником», — заявил бывший министр юстиции Робер Бадинтер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский политолог Жером Фурке оценил предстоящие дебаты между двумя кандидатами на пост президента.

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