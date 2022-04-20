Уфа, , 13:44 — REGNUM 1,8 млрд рублей намерены направить на поддержку промышленного сектора в Башкирии. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

На предприятии Пресс-служба ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина

Так, в республике намерены докапитализировать фонд развития промышленности и расширить портфель финансовых программ. На эти цели планируется направить 200 млн рублей. Системообразующие предприятия смогут получить кредиты для компенсации нехватки оборотных средств для реализации импортозамещающих проектов. Также идет работа по субсидированию процентных ставок.

Сообщается, что на федеральном уровне было принято решение о предоставлении региональным фондам в рамках пакета антикризисных мер от одного до 200 млн рублей. При этом Башкирия получит по результатам конкурса 128 млн рублей на предоставление грантов на возмещение части процентной ставки по кредитным договорам, заключенным для пополнения оборотных средств предприятий.

Отмечается, что 50 млн рублей из регионального бюджета направят на субсидирование части затрат, связанных с модернизацией и расширением производства, организаций – участников нацпроекта «Производительность труда».

Сообщается, что на предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат по созданию, модернизации или реконструкции объектов инфраструктуры по проекту создания Туймазинского промышленного технопарка «Мастер» из республиканского бюджета планируют направить 650 млн рублей.

В республике также субсидируют создание двух индустриальных парков на принципах государственно-частного партнерства (500 млн рублей), инфраструктуры компримированного природного газа (56,7 млн рублей), покупку техники и оборудования предприятиям деревообрабатывающей промышленности (40 млн рублей), а также покупку сырья и материалов предприятиям сферы легкой промышленности (150 млн рублей).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии разработан план первоочередных действий в условиях внешнего санкционного давления. Общий объем средств, предусмотренных на его реализацию составляет 55 млрд рублей.