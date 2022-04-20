Гатчина, Ленинградская область, , 13:46 — REGNUM Ленинградская область в 2022 году сделала ставку на сельское хозяйство и сферу строительства, которые станут драйверами роста экономики региона. Об этом заявил 20 апреля Александр Дрозденко на ежегодном отчете губернатора Ленинградской области перед Законодательным собранием региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дрозденко Lenobl.ru

По словам главы Ленобласти, сейчас Россия оказалась в новых реалиях — социальных, экономических, геополитических, и это при том, что последние два года весь мир жил в жёстких условиях пандемии. За 2021 год объем валового регионального продукта Ленинградской области оценивается примерно в 1 трлн 370 млрд рублей, реальный прирост составил 3,1%. В экономику Ленинградской области было инвестировано 442,8 млрд рублей, что составляет 105,6% к уровню 2020 года.

«Одним из основных драйверов развития будет сельское хозяйство», — уверен Александр Дрозденко, отметив, что объем производства продукции АПК составил в 2021 году 322,9 млрд рублей, что составляет 116,6% к 2020 году. При этом производство продукции сельского хозяйства составило 108,2 млрд рублей (111,4%), пищевой и перерабатывающей промышленности – 202,7 млрд рублей (120,9%).

«Ленобласть стабильно входит в Топ-10 российских регионов по производству яиц, молока, мяса птицы, грибов и так далее», — заметил губернатор.

Еще одним драйвером роста станет сфера строительства. За 2021 год объем работ по строительству в Ленобласти составил чуть менее 228 млрд рублей и увеличился на 7,7% к уровню 2020 года. Всего за прошлый год в регионе было построено 42,5 тыс. квартир общей площадью 3,3 млн кв. м (+27% к 2020 году).

«Ленобласть заняла первое место среди регионов России по восстановлению прав обманутых дольщиков. Также регион перешёл в зелёную зону рейтинга Минстроя по объёмам восстановления прав дольщиков», — указал Александр Дрозденко.

В 2021 году в Ленинградской области аварийные квартиры покинули 2245 человек, расселено 35 тыс. кв. метров жилья. За прошлый год восстановлены права 7852 жителей Ленинградской области, ранее являвшихся обманутыми дольщиками.

«Все указанные программы будут продолжены в 2022 году», — заверил губернатор.