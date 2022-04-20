Молдавия, , 13:37 — REGNUM В школах Молдавии нужно сократить количество традиционных уроков и освободить время на то, чтобы дети учились общаться. С таким заявлением выступила на телеканале TV8 депутат парламента республики от правящей партии «Действие и солидарность» Лилиана Гросу.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её мнению, нововведение может снизить количество случаев буллинга в школах. Она предлагает на уроках учить детей управлять эмоциями.

«Мы собираемся сократить математику, историю и географию и увеличить количество часов, в течение которых дети учатся общаться друг с другом», — сказала Гросу.

Она отметила, что предварительно нужно понять, насколько готовы родители к таким изменениям. Как правило они выступают за то, чтобы ребёнку в школах давали образование, а не личное общение.