Берлин, 20 апреля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Германия предоставила Украине вооружения, о которых публично не упоминалось. Об этом 20 апреля сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Анналена Бербок

По её словам, Берлин поставил большое количество вооружений, о которых не упоминалось публично. Бербок отметила, что поставки оружия на Украину не делают Германию воюющей страной.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что поставки тяжёлого вооружения Украине не предусмотрены.