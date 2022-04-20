Ульяновск, 20 апреля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области бюджетным приоритетом остаётся социальная сфера, инвестиции в которую в 2021 году составили около 70%. Об этом заявил губернатор Алексей Русских, выступая с ежегодным отчётом перед депутатами Законодательного собрания Ульяновской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

https://ulgov.ru Губернатор Ульяновской области Алексей Русских отчитывается депутатам о работе перед депутатами

Говоря о приоритетах государственной политики, губернатор назвал социальное направление одним из структурных приоритетов.

«В 2021 году своей личной задачей я видел возвращение в политику именно человеческого измерения, построение наших действий и решения на принципах социальной справедливости и заботы о людях», — подчеркнул Алексей Русских.

В структуре социальных расходов почти треть составили средства для обеспечения жителей доступной и квалифицированной медпомощью. По словам губернатора, в здравоохранении основным направлением социальной политики стала масштабная модернизация учреждений – развитие первичного звена, оснащение современной техникой для диагностики и лечения узких заболеваний, внедрение концепции бережливой медицины. С учётом пандемии коронавируса объём оказанной помощи увеличился на 10% к уровню 2020 года.

Развивается медицинская инфраструктура: за год построено 14 фельдшерско-акушерских пунктов, началось возведение детского инфекционного корпуса в Ульяновске, отремонтированы десять учреждений здравоохранения, включая детскую поликлинику № 5 в Ульяновске. Решаются вопросы кадрового обеспечения, в том числе за счёт программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», расширения перечня получателей единовременных компенсационных выплат.

Особое внимание правительство Ульяновской области уделяет вопросам демографии, социальной защиты, здоровья и активному долголетию. Также в числе приоритетов – рост доходов и сокращение уровня бедности, обеспечение достойной занятости и создание комфортных условий проживания.

В 2021 году социальную поддержку получили 390 тыс. жителей Ульяновской области, которые относятся к льготным категориям. Это четверть всего населения региона.

Всего в области действует 39 федеральных и региональных мер социальной поддержки для семей с детьми. Они способствуют рождению третьих и последующих детей, увеличению многодетности. Так, на начало 2022 года в области насчитывается 14 130 многодетных семей, что на 4% больше аналогичного уровня 2021 года.

Алексей Русских подчеркнул, что высокие результаты были достигнуты в создании современной образовательной инфраструктуры. В частности, закрыта проблема нехватки мест в детсадах, в рамках национального проекта «Образование» обновлена материально-техническая база двух специализированных школ, в 61 образовательной организации во всех районах области созданы центры «Точка роста», открыт Центр поддержки одарённых детей, создано 16 мастерских на базе трёх колледжей и техникумов.

Помимо этого, в прошлом году продолжили работу по формированию цифровой образовательной среды. Так, в 2021 году все образовательные организации подключены к высокоскоростному интернету и в 89 школ поступило компьютерное оборудование.

Говоря о развитии культуры, губернатор Алексей Русских отметил, что государственная политика направлена на достижение национальной цели, определённой президентом России как возможности для самореализации и развития талантов. Так, посещаемость мероприятий учреждений культуры Ульяновской области в 2021 году выросла в 1,8 раза, обновлены 112 учреждений, полностью оснащены после ремонта пять областных и 15 муниципальных учреждений. Также продолжаются ремонтно-реставрационные работы Ленинского мемориала, реконструировано здание ДК УАЗ под размещение Центра креативных компетенций «Патриот».