Лесосибирск, Красноярский край, , 13:35 — REGNUM Возобновлено расследование уголовного дела, возбуждённого в Красноярском крае в 1999 году по факту убийства 40-летней жительницы города Лесосибирска. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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По версии следствия, 30 декабря 1998 года 16-летний житель Лесосибирска пришёл в дом к знакомому, чтобы посмотреть якобы имевшееся у него оружие. Мужчины не оказалось дома, юношу встретила его сожительница.

Подросток и женщина поссорились. Юноша взял нож и нанёс горожанке множественные ранения. Она скончалась на месте происшествия. Сразу после убийства злоумышленник скрылся.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым. В 2022 году следователи при взаимодействии с полицейскими повторно изучили материалы уголовного дела, составили план следственных действий.

В результате дополнительно проведённой дактилоскопической экспертизы удалось идентифицировать следы рук, оставленные на бутылке на месте происшествия более 22 лет назад. Личность подозреваемого была установлена. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление.

12 апреля 2022 года мужчину задержали по месту работы в Красноярске. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину он признал частично. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Асбеста Свердловской области отправили в колонию за убийство 14-летней давности.

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