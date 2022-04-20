Ялта, Крым, , 13:34 — REGNUM Первая партия сельхозпродукции из освобождённой Херсонской области прибыла в Ялту. Об этом 20 апреля сообщила в соцсетях глава администрации Ялты Янина Павленко.

Овощи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Встретили первую партию сельхозпродукции с освобожденной Херсонщины. Грузовая машина с «борщевым набором» сегодня прибыла в Ялту и моментально собрала очередь – качество отличное, цены на некоторую продукцию даже ниже рекомендованных Минпромполитики Крыма. Свекла, капуста, картофель, морковь, — 47 руб/кг, редька и редис – 50, сельдерей – 70!» — написала Павленко.

Глава администрации курорта добавила, что ведётся работа по увеличению поставок и организации постоянно действующих ярмарок. В частности, такую ярмарку могут организовать недалеко от автовокзала.

Как сообщало ИА REGNUM, первые партии продукции от херсонских фермеров начали поступать в Крым в конце марта — начале апреля, власти заявляли о высоком спросе на овощи из соседнего региона. Добавим, что ранее глава Крыма раскритиковал ялтинские власти за «запредельные» цены на Ялтинском городском рынке и даже пригрозил его национализацией.