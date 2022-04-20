Магас, , 13:34 — REGNUM Национальный фонд развития Ингушетии передал медорганизациям региона медоборудование на сумму более 6 млн рублей. Его получателями стали Республиканская клиническая больница и детская республиканская клиническая больница, сообщили 20 апреля в пресс-службе главы и правительства субъекта РФ.

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Среди дорогостоящего оборудования два аппарата для наблюдения за динамикой внутричерепного давления и дренирования ликвора (спинно-мозговой жидкости), концентратор кислородный и функциональная кровать.

По словам руководства больниц, аппараты для проведения мониторинга и автоматического удаления цереброспинальной жидкости у взрослых и детей — это очень серьезная и необходимая техника для лечения сложных заболеваний. При этом Национальный фонд развития Республики Ингушетия получил их в дар. По поручению главы республики оно передано в больницы, где их использование наиболее необходимо.