Салехард, , 13:33 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 20 апреля за сутки госпитализировали 11 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 43 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус

Выздоровели за сутки 67 ямальцев. Заразились коронавирусом 32 человека — на одного больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых три вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 20 апреля зарегистрировано 136 339 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 134 643 человека, 1040 скончались.

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