Вашингтон, 20 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в очередной раз выразило обеспокоенность кризисом голода в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

8am. af Голод в Афганистане

Управление заявило во вторник, 19 апреля, что 95% афганцев недоедают.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщает, что миллионы людей в Афганистане сталкиваются с беспрецедентным кризисом продовольствия и недоеданием.

«Нельзя забывать о них», — заявили в управлении, говоря о бедственном положении афганского народа.

Масштабы бедности и голода в Афганистане резко возросли после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).