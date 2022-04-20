Москва, 20 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Израиль не в первый раз заявляет о готовности провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом 20 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Израильская сторона не первый раз уже сигнализирует о своей готовности принять такую встречу, и мы уже много-много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Израиля подтвердили готовность принять в Иерусалиме возможную встречу президента России Владимира Путина с Зеленским.

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