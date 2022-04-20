Сеул, , 13:33 — REGNUM 19 апреля Южная Корея направила на Украину около 20 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в состав груза вошли дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, комплекты по оказанию первой медицинской помощи, аптечки.

Ранее представители ведомства обнародовали план по предоставлению Украине гуманитарных грузов на сумму $30 млн.

Читайте также: Южная Корея предоставит Украине еще $30 млн

Как сообщало ИА REGNUM, власти Южной Коре намерены в апреле направить в помощь Украине нелетальные предметы военного назначения на сумму $1,6 млн.

А также: Южная Корея готовит военный груз для Украины на $1,6 млн