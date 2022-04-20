Сеул, 20 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. 19 апреля Южная Корея направила на Украину около 20 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, в состав груза вошли дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, комплекты по оказанию первой медицинской помощи, аптечки.

Ранее представители ведомства обнародовали план по предоставлению Украине гуманитарных грузов на сумму $30 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Южной Коре намерены в апреле направить в помощь Украине нелетальные предметы военного назначения на сумму $1,6 млн.

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