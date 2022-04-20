Оренбург, 20 апреля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Оренбурге прокуратура в судебном порядке потребовала признать незаконным приказ, где речь идет о земельных участках, которые относятся к территориальной зоне под жилищное строительство. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

George Hodan Суд

Установлено, что министерство архитектуры и пространственно-градостроительного развития издало приказ «Об утверждении Правил землепользования и застройки МО «г. Оренбург» с грубыми нарушениями федерального законодательства. Часть земель оказалась отнесенной к зоне производственных и коммунально-складских объектов, тогда как согласно Генеральному плану должна быть отнесена к территориальной зоне «Ж.1» — жилищное строительство.

«В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации установлен принцип первичности Генерального плана Оренбурга по отношению к Правилам землепользования и застройки, поскольку Генеральным планом определяется территориальное развитие Оренбурга», — подчеркнули в прокуратуре региона.

В суд был подан административный иск с требованием признать недействующим приказ в части, где речь о трех земельных участках, отнесенных к территориальной зоне «П.1» — зоне производственных и коммунально-складских объектов на территорию. Заявление надзорного ведомства удовлетворено. Решение суда в законную силу не вступило.