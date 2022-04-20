Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Санкт-Петербург за истекшие сутки опустился на вторую позицию по количеству случаев заражений коронавирусом среди регионов РФ. Об этом 20 апреля сообщили в региональном оперштабе. Город уступил Москве на 138 случаев заражения.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

За прошедшие сутки в Северной столице выявили 611 случаев заражения коронавирусом. Этот показатель сократился за сутки на 13 случаев. От последствий ковида скончались за сутки 12 пациентов (-2 по сравнению с уровнем прошлых суток), а вылечились 615 петербуржцев (-10).

На лечение в больницы Петербурга поступили за сутки 149 пациентов с ковидным диагнозом (+95). По состоянию на 20 апреля, в стационарах лежит 1491 пациент (+29). Из них размещены в реанимационных отделениях 198 человек (+3), а аппараты ИВЛ поддерживают жизнь 40 больных (+7). За сутки из медицинских учреждений выписали после отрицательного результата теста на ковид 148 петербуржцев (+140).

Стоит отметить, что в городе немного увеличилось количество коек для лечения больных с ковидом и пневмонией. Если раньше их число составляло 1491 место, то теперь в Петербурге развёрнуто 1509 (+18). Но, как и ранее, лечение ковида ведётся в шести городских и одном федеральном стационаре.

На домашнем лечении COVID-19 в Петербурге состоят 7344 человека (-123).

Отметим, что за всё время в Санкт-Петербурге зафиксировали 1 513 985 случаев заражения коронавирусом. От ковида скончались 33 357 больных, а выздоровели 1 474 352 петербуржца.