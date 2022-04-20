Казань, 20 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Татарии транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира вертолета о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, при крушении которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Mchs.gov.ru Крушение вертолета

По версии следствия, командир вертолета в феврале 2020 года выполнял полет с пассажирами на борту по маршруту поселок. Левашово — поселок Лаишево в Татарии. Пилот проигнорировал неблагоприятные и опасные погодные условия и продолжил полет, во время которого упустил контроль за высотой и допустил неконтролируемое снижение вертолета. Это привело к столкновению воздушного судна с замерзшей поверхностью Куйбышевского водохранилища.

В результате авиапроисшествия погиб один пассажир, пилота и второго пассажира госпитализировали в больницу.

Транспортное средство было полностью разрушено. Владельцу нанесен ущерб в размере более 125 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Лаишевский районный суд РТ.

ИА REGNUM напоминает, 7 февраля 2020 года в Лаишевском районе Татарии упал частный вертолет, в котором находились депутат Госдумы Айрат Хайруллин, его помощник и пилот.

Читайте также: Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе