Гатчина, Ленинградская область, , 13:32 — REGNUM В Ленинградской области в 2021 году коронавирусом переболели 77,5 тыс. человек, при этом почти 1 млн местных жителей вакцинировались от COVID-19, сообщил 20 апреля Александр Дрозденко в ходе ежегодного отчета губернатора Ленинградской области перед Законодательным собранием региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дрозденко Lenobl.ru

По словам Дрозденко, в 2021 году было три волны коронавируса, во время которых от осложнений, вызванных ковидом, в Ленобласти умерло 2744 человека.

«Мы развернули на пике заболеваемости в стационарах 3406 коек, 788 специализированных коек сохранялось во время спада заболеваемости. 17 ковидных стационаров работали в Ленинградской области», — указал Дрозденко.

По прогнозу, в регионе в ближайшее время ожидается очередной эпидемиологический подъем. Глава региона выразил надежду, что хороший уровень коллективного иммунитета позволит обойтись «малой кровью».

Отметим, всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 184 684 человек, в том числе 119 — за минувшие сутки (-5 к предыдущему дню). Выздоровели 170 210 человек, в том числе 264 за прошедший день были выписаны по выздоровлению. Умерло за время пандемии 3470 человек.

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