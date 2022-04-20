Тарбагатайский район, Бурятия, 20 апреля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по факту установления видеокамеры в мужском туалете Нижнесаянтуйской средней общеобразовательной школы в Бурятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

kolpinonews.ru Камера

Ранее сетевые издания республики сообщили, что камера была установлена скрытно за решёткой вентиляции. В рамках проверки сотрудники прокуратуры намерены дать оценку соблюдения администрацией школы запрета на сбор данных о частной жизни.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.