Кабул, 20 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Глава постоянного представителя Афганистана в ООН заявил, что его страна обращается с жалобой на Пакистан. Об этом сообщает информационное агентство «Шафакна».

Флаг Афганистана

Насир Ахмад Фаек, глава постоянного представительства Афганистана при Организации Объединённых Наций, написал в «Твиттере», что подал жалобу в Совет безопасности на агрессию Пакистана в отношении Афганистана.

Фаек добавил, что пакистанские авиаудары по домам мирных жителей в афганских провинциях Кунар и Хост являются вопиющим нарушением воздушного пространства Афганистана.

Он подчеркнул, что подал официальную жалобу в Совет Безопасности и потребовал немедленно рассмотреть её в соответствии с принципами Устава ООН.

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Напомним, от ударов пакистанской авиации по приграничным районам провинции Хост погибли 50 мирных жителей, в том числе женщины и дети.